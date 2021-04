롯데마트, 야구공보다 큰 ‘자이언트 오렌지’ 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 14일까지 전 점에서 일반 오렌지보다 큰 사이즈의 ‘자이언트 오렌지’를 선보인다고 8일 밝혔다.

자이언트 오렌지는 개당 중량이 350g 이상으로 12브릭스 이상 고당도 제품이다. 일반적으로 유통되는 오렌지보다 약 50g 가량 크다. 이같이 큰 오렌지는 캘리포니아에서 생산되는 전체 오렌지 생산량의 3% 미만으로 국내에서 쉽게 만나기 어렵다.

롯데마트는 고객들이 부담 없는 가격에 큰 사이즈의 오렌지를 구입할 수 있도록 자이언트 오렌지 120만개를 확보했다. 자이언트 오렌지는 엘포인트 회원이 행사 카드로 결제하면 기존 판매가에서 500원 할인된 990원에 구입할 수 있다.

롯데마트 관계자는 “창립 23주년을 맞아 희소성이 높은 왕특대 사이즈의 오렌지 물량을 확보해 선보이게 됐다”며 “고당도의 자이언트 오렌지를 부담 없는 가격에 맛보실 수 있는 기회를 놓치지 마시기 바란다”고 말했다.

