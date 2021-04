[아시아경제 공병선 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 230,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 708,886 전일가 230,000 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 현실화 된 '4월 위기설'…차량용 반도체發 도미노 휴업·감산민간주도 에너지연합 첫 의장 유정준 "새 거버넌스 구축해야"코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세 close 는 안정적 자금운용 및 수익성 제고를 위해 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 13,800 전일대비 350 등락률 +2.60% 거래량 905,661 전일가 13,450 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 기관 순매도 지속…코스피3110선 등락증권사 신임 사외이사...교수·관 출신이 싹슬이응원광고까지...증권가, 서학개미 유치전 치열 close 으로부터 300억원 규모 유가증권(MMT)을 매수했다고 7일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr