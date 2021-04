[아시아경제 양낙규 군사전문기자]방위사업청은 7일 국방기술품질원 신임 원장으로 허건영(55) 전 합동참모본부 전력기획부장을 임명했다고 밝혔다.

허 신임 원장은 경남 거제 출신으로, 마산중앙고를 나와 육군사관학교 44기로 임관했으며 대전대학교에서 군사학 석사 학위를 받았다.

군 복무 중 한미연합사 지식정보처장·지휘통제실장, 합참 화력항공전력과장, 육군항공작전사령부 사령관, 합참 전력기획부장 등을 지냈으며 올해 초 전역했다. 원장 임기는 3년이다.

