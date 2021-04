모테기 日외무상 적반하장식 발언 "한중일 정상회담 위해 韓이 노력해야"

[아시아경제 박병희 기자] 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 중의원 외무위원회에 출석해 한국·중국·일본 3국 정상회담 개최를 위해서는 의장국인 한국의 노력이 필요하다고 말한 것과 관련, 적반하장식의 발언이라는 지적이 제기된다.

우리나라가 지난해 서울에서 회담을 열기 위해 노력했지만, 일본이 협조하지 않아 회담이 성사되지 않았기 때문이다.

7일 교도통신에 따르면 모테기 외무상은 이날 한중일 정상회담에 대해 "의장국이 조율해 개최할 수 있는 환경을 만드는 것이 매우 중요하다"고 밝혔다.

일본 정부가 공개적으로 밝힌 적은 없지만 일본 정부는 징용 배상 소송 등과 관련해 일본이 수용할 수 있는 해법을 한국이 제시하지 않으면 한중일 정상회담에 참석할 수 없다는 입장 것으로 알려져있다. 교도통신도 이날도 모테기 외무상의 발언을 보도하면서 "일본 정부는 전 징용공(일제 징용 노동자의 일본식 표현) 문제 등에서 수용 가능한 조치가 강구되지 않는 한 (한중일 정상회담에) 참석할 수 없다는 입장"이라고 전했다.

정작 한중일 정상회담 참여 의사도 없으면서 우리나라에 노력이 필요하다고 강조한 셈이다. 이와 관련 교도통신은 결국 징용 문제 등과 관련해 "한국 측의 대응을 재촉하는 형태"라고 모테기 외무상의 발언을 해석했다.

모테기 외무상은 한중일 3국 협력에 대해 "지역의 평화와 안정, 번영을 위해 중요하다"며 정상회담 개최에 "일본도 협력하고 싶다"고 말했다.

한중일 3국 정상회담은 2019년 12월 이후 열리지 않고 있고 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr