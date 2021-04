[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 김삼호 광산구청장이 ‘1% 희망대출’ 일일 상담사로 나섰다.

7일 광주광역시 광산구에 따르면 김 청장은 이날 광산구기업주치의센터를 찾은 소상공인들에게 ‘1% 희망대출’을 소개하고, 신청서 작성을 돕는 등 상담확인서를 발급했다.

김 청장은 또 소상공인들의 대출자금 활용 계획, 상환 계획 등을 청취하고 코로나19로 맞닥뜨린 어려운 상황을 호소하는 현장의 목소리에도 귀기울였다.

‘1% 희망대출’은 저신용자 등 코로나19로 위기에 처한 소상공인에게 최고 1000만 원을 담보와 보증 없이 빌려주는 광산경제백신회의 경제처방이다.

광산경제백신회의가 마련한 펀드로 2% 이자를 보전하고, 소상공인은 나머지 1% 이자를 부담한다.

현재 관내 5개 상호금융기관이 마련한 31억 원으로 네 번째 ‘1% 희망대출’을 진행하고 있다.

