AZ백신 접종 20대 여성, 다리·폐에 혈전증 진단…당국 "EMA 발표 주시"(상보)

접종 12일 뒤부터 숨참 증상 나타나

"백신-혈전 인과성 관련 EMA 발표 후 논의 예정"

[아시아경제 김지희 기자] 국내에서 코로나19 백신 접종 후 혈전증 진단을 받은 사례가 1건 추가됐다. 누적 세 번째 사례로, 의료기관 종사자인 20대 여성이다.

7일 코로나19 예방접종대응추진단(이하 추진단)에 따르면 이 환자는 지난달 17일 아스트라제네카 백신을 접종하고 12일 뒤인 29일 숨이 차는 증상 등을 보여 병원을 찾아 진료를 받았다. 진료과정에서 폐와 다리에서 혈전증이 확인돼 혈전증 진단을 받았다. 이외에 내부에서는 혈전이 확인되지 않았다.

해당 환자는 백신 접종 이후 평소 어렵지 않게 해오던 활동에서 숨이 찬 증상을 겪었다. 시간 지나면서 하지에 부종 등이 나타나는 혈전 증상도 보였다.

박영준 이상반응조사지원팀장은 "혈전증이 확인된 부위는 다리와 폐로, 예의주시하고 있는 뇌 부위에는 혈전증이 확인되지 않았다"며 "현재 치료를 받아 입원 시보다는 호전된 상황"이라고 설명했다. 추진단은 환자의 기저질환 유무에 대해 조사를 진행 중이다.

이번 환자는 국내에서 아스트라제네카 백신을 접종한 뒤 혈전증이 확인된 세 번째 사례다. 앞서 20대 남성이 백신 접종 후 뇌정맥동혈전증(CVST) 진단을 받은 바 있다. 해당 남성은 현재 증상이 호전돼 퇴원한 상태다. 백신 접종 후 사망한 60대 환자에게서 혈전이 발견된 경우도 있다. 부검에서 혈전 소견을 보였으나 백신과는 무관하다는 게 당국의 판단이었다.

한편 유럽의약품청(EMA) 백신 최고 책임자가 지난 6일(현지시간) 아스트라제네카 백신과 혈전 사이에 인과관계가 있다고 밝힌 가운데 우리 방역당국도 이를 예의주시하고 있다. 일단 이주 내로 발표 예정인 EMA의 분석 결과를 토대로 내부 논의를 거쳐 입장을 정한다는 방침이다.

조은희 코로나19 예방접종대응추진단 접종후관리반장은 "9일까지 진행되는 EMA 총회에서 관련 사례를 조금 더 검토해 발표하기로 했다"며 "이를 근거로 질병관리청도 코로나19 백신 관련 전문가, 혈전 분야 전문자문단, 예방접종전문위원회와 논의해 입장을 정리하고 발표할 예정"이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr