[아시아경제 기하영 기자]손해보험협회는 보험설계사 자격시험을 위한 상설시험장을 서울, 부산, 광주, 대전 등 4개 지역에 마련해 4월부터 시험장소로 활용할 계획이라고 7일 밝혔다.

시험장은 응시자 접근 편의성 등을 고려해 주요 대도시 역세권에 있는 곳에 마련했다.

기존에는 시험장 대관 어려움 등으로 매월 7일간 시험을 실시했지만 상설시험장 운영을 통해 월 15일까지 시험 실시일수를 확대할 수 있게 됐다.

손보협회 관계자는 "이번 조치로 손해보험 설계사 자격시험 응시자의 응시수요 해소에 크게 기여할 것으로 예상된다"며 "안정적 시험장 확보로 설계사 자격시험 응시자의 만족도가 제고될 것으로 기대한다"고 말했다.

