국민의힘 선거날 선관위 항의 방문 "오세훈 세금 누락 아냐"

"오해 소지 다분… 중앙선거관리위원회 아닌 민주당 선거개입위원회"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 선거대책위원회가 4·7 재·보궐 선거 당일인 7일 중앙선거관리위원회를 항의 방문한다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 세금을 미납하거나 체납한 적이 없음에도 선관위가 공고문에 '세금 실적 누락'이라는 표현을 써 오해를 불러일으켰다는 이유에서다.

박성중 선대위원장과 전주혜 선대위법률지원단장, 유경준 총괄선대본부장은 이날 오후 경기 과천시 선관위 청사에 항의 방문해 정정 요구서를 제출한다. 국민의힘 선대위는 이날 방문에 앞서 보도자료를 통해 "각 투표소마다 게첩된 '후보자정보공개자료의 내용에 관한 공고'에 악의적이고 편파적인 표현을 사용해 유권자에게 혼란을 주었다고 판단하고, 선관위에 항의 방문을 한다"고 취지를 밝혔다.

앞서 선관위에 따르면 최근 5년 간 오 후보 배우자의 납세액은 1억1997만원이지만 선관위에 신고한 액수는 1억1967만원으로, 실제 납부액보다 30만원 적게 신고한 것으로 알려졌다. 국민의힘이 반발하자 선관위는 오 후보가 선관위에 신고한 배우자의 납세액이 일부 사실과 부합하지 않는다며, 정정하는 내용을 서울의 모든 투표소에 부착했다.

하지만 국민의힘은 선관위의 공고문 중 '이의제기 내용' 부분에 실린 '재산세 납부·체납실적을 누락함'이라는 표현이 오해의 소지가 있다며 재차 비판하고 나섰다. 배준영 국민의힘 대변인은 이날 오전 논평을 내고 "3월31일에 제출된 재산신고 사항에 대해 선거를 하루 앞둔 어제서야 사실과 다르다는 결정을 내린 것도 이해할 수 없다"며 "부랴부랴 공고문을 붙인들, 유권자들은 자칫 오 후보가 세금을 누락했다고 생각할 수 있는 오해의 소지가 다분하다"고 지적했다.

김철근 국민의힘 대변인도 이날 오후 논평을 내고 "결과적으로 오 후보와 배우자의 세금납부 과정에는 전혀 문제가 없다"며 "그럼에도 선관위가 '세금실적 누락'이라는 악의적인 표현을 사용한 것은 민주당과 선관위의 의도된 2인3각 경기라고 하지 않을 수 없으며, 이는 심각한 부정선거 시도나 다름없다"고 비판했다.

그러면서 "중앙선거관리위원회가 아니라 민주당 선거개입위원회"라며 "국민들의 엄중한 심판을 받을 것"이라고 강조했다.

