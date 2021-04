캠코, 무료 공매강좌 제공하는 '공매 아카데미' 실시

[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)는 ‘온라인 공매 아카데미’를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 아카데미는 ▲온비드 소개 및 이용 방법 ▲주요 Q&A ▲온비드 이용 Tip 등으로 구성돼있다. Basic 과정(PC 이용)과 Smart 과정(모바일 이용)으로 나누어 진행된다.

오는 9일부터 연말까지 매주 금요일마다 개최될 예정이며, 영상 스트리밍 플랫폼 카카오TV를 통해 이용할 수 있다. 참가 신청은 온비드 홈페이지와 앱에서 선착순으로 접수한다.

캠코 온비드는 2016년부터 아카데미를 열어 공매강좌를 무료로 제공하고 있다. 지난해부터는 코로나19 확산에 따라 온라인 스트리밍 방식으로 진행 중이다.

남궁 영 캠코 공공개발본부장은 “모바일 입찰에 대한 이해를 돕기 위해 ‘Smart 과정’을 신설했다”면서 “앞으로도 더 많은 분과 지식정보를 나눌 수 있도록 소통의 폭을 넓혀갈 것”이라고 설명했다.

