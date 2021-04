흥국화재, '어린이 흥춘문예' 개최

오는 18일까지 13세이하 어린이 대상 그림편지 응모

아이패드, 전자피아노, 상품권 등 경품 증정

[아시아경제 기하영 기자]흥국화재가 '어린이 흥춘문예' 이벤트를 펼치고 있다고 7일 밝혔다.

'흥해라! 대한민국' 캠페인의 일환으로 진행되는 이번 이벤트는 언택트 시대에 온 가족이 그림편지를 통해 따뜻하게 소통할 수 있는 기회를 마련하기 위해 기획됐다. 어린이 흥춘문예는 어린이들이 가족과 친구들에게 보내는 순수한 동심을 담은 그림편지를 응모하는 온라인 백일장이다.

참여대상은 전국의 초등학교 6학년 13세이하 어린이면 누구나 참여할 수 있고 이벤트 응모는 오는 18일까지다. 어린이가 직접 그린 그림과 20자 이상의 메시지를 담은 그림편지를 스캔하거나 사진촬영 해 응모하면 된다.

흥국화재는 작품의 순수성, 창작성, 그림의 예술성, 사연의 감동성 등을 1차 전문가 심사를 거쳐 34개의 후보작을 선정하고 2차 온라인 투표를 통해 최종 수상작을 선정할 예정이다. 최종 당선작은 영상편지로도 제작된다.

당선된 어린이에게는 아이패드, 전자피아노, 상품권 등 풍성한 경품을 증정한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr