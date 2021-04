케이뱅크, 출범 4년만에 지방銀 규모 성장

수신잔액 4년만에 10조 넘어

예대율 관리 위해 금리 인하

[아시아경제 성기호 기자] 케이뱅크가 수신 잔액 10조원을 돌파하며, 지방은행과 어깨를 나란히 하는 규모로 성장했다. 지난 2017년 4월 국내 최초 인터넷전문은행으로 탄생한 지 4년 만의 성과다. 금리 측면에서 경쟁력을 확보한 것과 가상화폐거래소인 업비트와 제휴 효과가 영향을 미친 것으로 분석된다.

7일 금융권에 따르면 지난달 말 8조7200억원이었던 케이뱅크의 수신 잔액이 최근 10조원을 넘어섰다. 영업 재개 직전인 지난해 6월말 기준 수신 잔액이 약 1조8500억원에 불과했지만 9개월 만에 수신고가 5배 이상으로 늘었다. 이는 지난해 말 기준 제주은행의 총수신(약 5조4000억원)의 두 배 수준이며, 전북은행 총수신(약 15조6000억원)에는 다소 못 미치는 성과다.

수신고 성장률도 남다르다. 2019년 말 대비 2020년 말 수신 성장률을 살펴보면 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리은행)과 6대 지방은행(경남·광주·대구·부산·전북·제주은행), 2개 인터넷전문은행(카카오·케이뱅크) 등 총 12개 은행 중 두 자릿수 성장을 기록한 곳은 신한은행, 광주은행, 카카오뱅크, 케이뱅크 4곳 뿐이었다.

케이뱅크의 성장은 더욱 두드러진다. 케이뱅크는 지난해 말 기준 63.9%(2019년 말 총수신 2조2845억원, 2020년 말 3조7453억원)의 수신 연간 성장률을 기록했다. 나머지 3개 은행은 10%대 성장률을 나타냈다.

이 같은 수신고 급성장은 시중은행에서 가장 경쟁력 있는 수준의 금리와 가상화폐거래소 업비트 등 제휴사 효과가 큰 영향을 미친 것으로 풀이된다. 또 하루만 맡겨도 이자를 제공하는 파킹통장 ‘플러스박스’, 100% 비대면 아파트 담보대출 등 신상품도 각광을 받고 있다.

가파른 성장세에 케이뱅크는 숨고르기에 나서고 있다. 케이뱅크는 이날부터 △파킹통장 ‘플러스박스’ △듀얼K 입출금통장 △코드K 정기예금 △주거래우대 정기예금 등 4가지 수신 상품의 금리를 0.1%포인트 인하했다.

파킹통장 플러스박스의 금리는 연 0.5%로 0.1%포인트 낮아졌다. 듀얼K 입출금통장은 우대금리를 0.1%포인트 줄어 최고금리가 기존 0.6%에서 0.5%로 깎였다. 코드K 정기예금의 기본금리는 0.1%포인트 인하한다. 아울러 5월부터는 ‘주거래우대 정기예금’ 상품의 신규판매를 종료하고 기존 상품의 경우 기본금리를 0.1%포인트 낮춘다. 주거래우대 정기예금은 케이뱅크 계좌를 주거래은행으로 사용하면 예금 우대금리를 최대 0.4%포인트를 제공하는 상품이다.

케이뱅크가 수신상품 금리 인하에 나선 것은 예대율(예수금 대비 대출금 비율) 관리를 위한 것으로 보인다. 최근 수신액이 급증했지만 여신액은 소폭 증가하는데 그치면서 수익구조가 나빠지고 건전성 지표에 비상이 걸렸기 때문이다. 케이뱅크의 지난달 말 기준 여신 잔액은 3조8300억 원으로, 수신 금액이 지난달 1조8800억원 늘어난 반면 여신 잔액은 2800억원 증가하는 데 그쳤다. 지난달 말 예대율은 44%에 불과하다. 지난해 말 73%와 대비하면 크게 줄어든 수치다. 즉 이자로 벌어들이는 수익보다 고객에게 지급할 이자가 그만큼 늘어난 것이다. 반면 같은 인터넷전문은행인 카카오뱅크는 80%대 후반 수준을 유지 중이다.

