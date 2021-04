구미·해남·남원·광명·태안에 어린이과학관 새로 들어선다

과기정통부, 올해 사업 대상 지자체 5곳 발표

2023년까지 20억원 지원해 개관 목표

[아시아경제 김봉수 기자] 경북 구미시, 전남 해남군, 전북 남원시, 경기 광명시, 충남 태안군 등 5곳에 어린이 과학체험공간이 새로 들어선다.

과학기술정보통신부는 미래 세대인 어린이들이 생활 가까이에서 과학을 접하며 꿈을 키울 수 있도록 어린이 과학체험공간을 신규 조성할 기초지방자치단체 5곳을 신규 선정했다고 7일 밝혔다.

이들 5곳에는 지자체에는 1곳당 총 20억원(국비 10억원·지방비 10억원)이 지원되며, 오는 23년 개관을 목표로 사업이 추진된다.

과기정통부는 이들 지역에 기존 전시 중심의 과학관과 달리 영·유아의 눈높이에 맞춰 상상력과 창의성을 기를 수 있도록 놀이·체험 중심으로 공간이 조성되도록 할 계획이다. 특히 밀집 주거지·관광단지 인근에 도서관·박물관 등 다른 문화시설과 연계한 복합 시설로 조성하여 방문 접근성을 높이고 한 공간에서 다양한 체험이 가능토록 한 것이 특징이다.

기초지자체에 어린이 과학체험공간을 조성하는 사업은 지난해 처음 시작됐다. 이미 강원 삼척시, 경기 시흥시, 울산 중구, 전북 순창군, 충북 충주시 등 총 5곳이 선정돼 조성 중이다.

경북 구미시는 지역 특화 산업인 전기·전자 분야를 주제로 체험형 콘텐츠를 조성할 예정이며, ‘구미양포시립도서관’과 연계해 어린이가 독서와 과학체험을 한 공간에서 학습할 수 있도록 할 예정이다.

전남 해남군엔 호남 최초로 공룡 발자국이 발견된 우항리에서 공룡을 주제로 체험 콘텐츠를 조성할 예정이며, 기존 낙후된 조류 체험관을 리모델링해 어린이 공룡 생태체험공간으로 탈바꿈할 예정이다.

전북 남원시는 문화유산인 광한루원의 노후 상가시설을 리모델링해 오감 자극 감각놀이터와 드론, VR을 활용한 창작 놀이터를 조성하고 춘향테마파크 등 다른 관광시설과 더불어 이용할 수 있도록 할 예정이다.

경기 광명시는 도시재생사업의 일환으로 건립 중인 ‘광명동초등학교 복합커뮤니티센터’ 안에 기차(KTX)와 자동차 등 ‘모빌리티’를 주제로 체험공간을 조성한다.

충남 태안군엔 기존 건립 중인 ‘가족복합커뮤니티센터’에 서해안 특성을 반영한 해양산업을 주제로 체험공간이 조성돼 온 가족이 한 건물에서 다양한 문화서비스를 누릴 수 있도록 할 예정이다.

강상욱 과기정통부 미래인재정책국장은 “코로나19·글로벌 기후변화 등으로 국민들의 과학기술에 대한 관심과 이해가 증가하고 있는 상황에서 지역의 어린이 과학체험공간 조성에 대한 수요도 커지고 있다”며 “어린이 과학체험공간을 지속적으로 확충하여 미래세대인 아이들이 놀이·체험을 통해 과학 인재로서 꿈을 키우고 부모님들의 육아 부담도 낮출 수 있기를 기대한다”고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr