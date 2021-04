문체부, '세계 책의 날' 맞아 토크콘서트 등 온라인 행사 개최

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부는 유네스코가 제정한 '세계 책의 날(4월23일)'을 맞아 한국출판문화산업진흥원과 7일부터 25일까지 각종 온라인 행사를 개최한다고 밝혔다.

우선 ‘세계 책의 날’인 4월23일을 상징해 시민 423명에게 책과 장미꽃을 선물하는 ‘2021 책드림’ 행사를 연다. 이날부터 오는 9일까지 ‘2021 세계 책의 날’ 누리집을 통해 응원 메시지와 함께 도서를 신청하면 책과 응원 엽서, 장미꽃 액자를 받을 수 있다.

누리집에서는 ‘책숲(BookForest) 행사’와 ‘체험꾸러미 만들기 행사’도 진행한다. ‘책숲 행사’에서는 이날부터 11일까지 자신의 고민과 이야기를 누리집에 남긴 100명을 선정해 고민 해결에 도움을 줄 수 있는 책과 응원편지를 선물한다. 특히 100명 중 추첨을 통해 뽑힌 10명과는 ‘1대 1 소통 책 처방 생중계’를 진행한다.

‘체험꾸러미 만들기 행사’에서는 오는 12일부터 16일까지 신청을 받아 추첨을 통해 423명에게 체험꾸러미를 발송한다. 체험꾸러미는 나만의 독서 공책을 만들거나 책 모양의 화분에 씨앗을 심으면서 2021 세계 책의 날을 기념할 수 있도록 구성했다.

진흥원 유튜브에서는 다채로운 책으로 이야기를 나누는 ‘집콕 토크 콘서트’를 볼 수 있다. ‘제법 안온한 날들’을 주제로 남궁인 작가(4월12일), ‘책의 말들, 북튜버의 말들’을 주제로 김겨울 작가(4월18일) 등이 책 유튜브 창작자 ‘공백’과 대담한다.

전국 50개 서점 및 출판사가 참여하는 ‘우리 동네 서점·출판사 라이브(4월21일~25일)’도 온라인으로 생중계된다.

‘세계 책의 날’ 기념식 행사는 오는 23일 파주출판도시 ‘지혜의숲’에서 방역수칙을 철저하게 준수한 가운데 열린다. 이번 행사는 진흥원 유튜브를 통해 실시간으로 생중계한다.

문체부 관계자는 “코로나19로 지친 국민들이 ‘2021 세계 책의 날’ 문화행사를 통해 심리적 스트레스를 해소하고 가족과 친구들과 즐거운 독서 경험을 나눌 수 있길 바란다”라고 밝혔다.

