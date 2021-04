롯데하이마트, LG전자와 학대 피해 아동 위한 기부 캠페인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 7일 LG전자와 손잡고 가전 판매액 일부를 적립해 학대 피해 아동을 돕는다고 밝혔다.

롯데하이마트는 창립 21주년을 기념해 오는 30일까지 희망으로 이어지는 소비 캠페인을 진행한다. 전국 440여개 롯데하이마트 매장에서 LG전자 오브제컬렉션 상품을 구매하면 결제 금액 1%를 적립한다. 적립금은 학대 피해 아동을 위한 기부금으로 사용된다.

롯데하이마트는 행사기간 동안 적립한 기부금을 모아 오는 5월 전국 10여개 가정위탁지원센터 및 아동보호전문기관에 전달한다. 기부금은 학대 피해 아동 40여명을 위한 치료비, 학습비 등으로 쓰일 예정이다.

롯데하이마트 행사 기간 동안 에어컨, 냉장고, 세탁기, 공기청정기 등 LG전자 오브제컬렉션을 구매하는 고객 대상으로 다양한 혜택도 마련했다. 오브제컬렉션 제품을 품목별로 동시 구매하면 엘포인트(L.POINT)를 최대 250만 점까지 제공한다. 오브제컬렉션 품목 3개와 65형 LG 올레드 TV를 동시에 구매하면 엘포인트를 최대 20만 점까지 추가로 받을 수 있다.

롯데하이마트 관계자는 ”다양한 혜택을 마련한 희망으로 이어지는 소비 캠페인에 많은 고객이 참여해 학대 피해 아동에게 도움을 주길 희망한다”며 “앞으로도 기업과 소비자, 사회가 상생할 수 있는 방법을 찾아 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

