靑 '경제계 소통' 스타트…정책실장-최태원 면담

이호승 靑 정책실장 7일 오후 대한상의, 중기중앙회 방문…한국판뉴딜, 기업 규제완화 등 논의

[아시아경제 류정민 기자] 청와대가 7일 대한상공회의소를 시작으로 경제계와의 소통 행보에 돌입한다. 이호승 청와대 정책실장은 이날 오후 대한상의를 방문해 최태원 회장을 만난다. 1시간 뒤에는 중소기업중앙회를 방문해 김기문 회장과 면담한다.

8일에는 한국경영자총연합회와 한국중견기업연합회, 오는 14일에는 한국무역협회를 각각 방문할 예정이다. 이 실장 일정에는 안일환 청와대 경제수석, 이호준 산업정책비서관도 동행한다.

청와대는 지난달 31일 문재인 대통령이 기업 규제 혁신에 대한 활발한 소통을 주문한 뒤 이번 일정을 마련했다. 기획재정부 제1차관 출신인 이 실장은 청와대 ‘정책 사령탑’ 부임 인사를 겸한 이번 방문을 통해 경제 현안 전반에 대한 의견을 주고받을 예정이다.

특히 대한상의는 경제계 소통창구 역할을 하고 있다는 점에서 최 회장과 이 실장의 논의 내용은 관심의 초점이다. 강민석 청와대 대변인은 "의제는 경제 활력 제고를 위한 민관 협력 방안 등이 될 것"이라며 "한국판 뉴딜이나 탄소중립 이행 문제에서부터 규제 완화까지 다양한 논의가 이뤄질 것"이라고 설명했다.

청와대는 이번 방문이 일회성 행사에 그치지 않도록 경제단체 초청 간담회 등에도 적극적으로 참여할 방침이다. 아울러 이번에는 개별 기업 방문 계획이 포함되지 않았지만 청와대는 가능성을 열어두고 있다. 청와대 핵심 관계자는 "대기업, 중견기업, 중소기업 관계없이 폭넓게 소통할 것"이라고 말했다.

한편 청와대의 이번 일정에 전국경제인연합회(전경련)는 포함되지 않았다. 청와대는 특정 단체를 배제하지는 않을 것이란 방침을 전하기도 했는데 전경련이 제외되면서 다시 한번 ‘패싱’ 논란이 불거질 수 있다. 청와대 핵심 관계자는 "전경련은 대한상의·경총과 (회원사 등이) 중복되는 것으로 알고 있다"면서 "필요하면 또 다른 소통을 할 수 있을 것"이라고 말했다.

