LG·코오롱·S-Oil 등 마곡 11개 기업과 유망 스타트업 매칭…23일까지 10개사 모집

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 서울산업진흥원(SBA)이 '2021 위코노미 스타트업 챌린지'에 참여할 스타트업 10개사를 23일까지 모집한다고 7일 밝혔다. LG사이언스파크, LG생활건강, 롯데케미칼, 코오롱인더스트리, S-Oil, 대웅제약, 넥센타이어, 도레이첨단소재, 라파스, 범한산업 등 마곡산업단지 내 11개 대기업·중견기업이 대거 참여한다.

위코노미 스타트업 챌린지는 마곡산업단지에 집적된 우수한 대·중견기업 자원과 유망 스타트업의 기술역량 간 협업 매칭을 지원하는 사업으로 지난해 처음 시작했다. 마곡산업단지는 총 165개 기업, 3만 8000여 명의 R&D 인력이 집적돼있는 4차산업 기술의 테스트베드이자 첨단 융복합 R&D 산업거점이다. AI·빅데이터·IoT·바이오 등 혁신기술 연구개발과 실증이 활발히 이뤄지며 미래 혁신거점으로 부상하고 있다.

올해 챌린지는 작년보다 참여기업이 2배 이상 늘고(5개→11개 기업), 최종선발 스타트업도 2배 늘어(5개→10개 선발) 더욱 확장된 규모로 진행된다.

모집분야는 총 12개 혁신성장 분야다. AI/빅데이터, 바이오, 수소를 포함해 친환경/에너지, 소재/부품/장비, 헬스/뷰티케어, IoT/로봇, 디스플레이, 반도체, 배터리, 모빌리티/자율주행, 플랫폼이다. 해당기술을 보유한 스타트업이면 누구나 참여할 수 있다.

지난해 첫 번째 위코노미 스타트업 챌린지를 통해 IoT, AI, 바이오 분야 스타트업들이 대기업과의 공동연구, 투자유치 등 성과를 만들어내며 성장 가능성을 입증했다. 비가칭 음파를 활용한 정밀 위치인식 커넥티즈 카 커머스 솔루션 기술을 보유한 ‘아이시냅스’. 인공지능 추론엔진(Inference-Only Framework) 기술을 보유한 ‘소이넷’. 인체무해 항균 단백질 기술을 보유한 ‘바이오빛’ 등이 대표적이다.

김상한 서울시 지역발전본부장은 “뛰어난 연구개발 역량을 가진 스타트업들이 마곡에 입주한 대·중견기업과 상생협력의 연구와 교류를 통해 혁신의 성과가 마곡에서 시작될 수 있도록 효과적으로 지원해나가겠다”며 “오는 11월 개관 예정인'서울 엠플러스센터'에서 우수한 기술을 가진 스타트업들이 마음껏 연구하고 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr