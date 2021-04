현대그린푸드, 미쉐린 스타 쉐프와 '그리팅 건강식 밀키트' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드가 ‘미쉐린 가이드2021’에 선정된 레스토랑 오너 쉐프들과 손잡고 '그리팅 건강식 밀키트'를 출시한다고 7일 밝혔다.

그리팅 건강식 밀키트는 ‘들기름 표고버섯면’과 ‘약고추장 깻잎면’으로 구성됐다. 제품은 미쉐린 가이드 2021에 선정된 성수동 면요리 맛집 ‘유면가’ 이유석 쉐프와 더프라자 호텔 한식 파인다이닝 ‘주옥’의 신창호 쉐프가 건강을 콘셉트로 공동 개발했다.

두 제품의 메인 식재료인 면과 들기름은 쉐프 각자의 장점을 살려 레시피를 개발한 게 특징이다. 자가제면 기술을 보유한 이유석 쉐프가 표고 버섯과 들깻잎을 갈아서 면을 개발했으며, 신창호 쉐프는 최적의 온도와 압력으로 들기름을 추출했다.

모든 소스는 그리팅 전담 연구조직인 ‘그리팅LAB’에서 직접 개발한 L-글루타민산나트륨·착향료·카라멜색소 등을 넣지 않은 특제 소스를 사용했다.

판매가격은 들기름 표고버섯면 1만2500원(2인분), 약고추장 깻잎면 1만3500원(2인분)이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr