'체납차량' 빅데이터까지 동원하는 경북도…전국 첫 '지리정보시스템' 활용

7~9일 '체납차량' 집중 단속 … 체납차량 루트 한눈에 파악

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 자동차세 체납액 징수를 위해 7일부터 9일까지 3일간 도내 전역을 3개 권역별(동?서남?북부권)로 나눠 22개 시·군과 협업으로 체납차량의 번호판 영치를 실시한다.

이번 합동징수에는 빅데이터담당 부서와의 적극적인 협업으로 인터넷 QGIS(지리정보시스템)와 혜안(빅데이터공통기반)을 활용한 첨단 징수기법을 개발, 체납자의 주소 정보를 빅데이터한 체납차량 분포 지도가 활용된다.

QGIS는 국가에서 제공하는 데이터 뷰, 편집, 분석을 제공하는 지리 정보 체계(GIS) 응용 프로그램(Geographic Information System)이다.

체납차량 분포 지도는 체납자의 주소를 혜안(행안부 빅데이터시스템)에서 위도·경도로 좌표 전환 후, QGIS(지리정보시스템)에서 업로드하여 지도상에 수많은 점들로 표시하여 체납차량 분포 상황을 한눈에 볼 수 있도록 시각화한 것이다.

QGIS와 혜안 시스템으로 체납분포 지도를 제작함으로써 상습 체납자의 생활근거지 파악이 용이해져 시간적·공간적·인적인 면에서 효율적이고 체계적인 징수활동을 할 수 있게 됐다고 경북도는 설명했다.

체납 단속대상은 자동차세를 2회 이상 체납, 차량관련 과태료 30만원 이상인 차량이다. 경북도는 도내 전지역 아파트, 주거지역, 공장, 상가, 고속도로 진출입로 등 차량 밀집지역을 중심으로 단속에 나선다.

경북도 체납액은 지난 2월말 기준으로 1652억원에 달한다. 이 가운데 자동차세 체납액은 422억원으로 체납액의 25.5%로 많은 비중을 차지하고 있다. 체납차량은 총 11만6000대다.

자동차세 2회 이상 체납차량은 4만7415대로 체납액은 302억원이며 전체 자동차세 체납액의 72%를 차지하고 있다.

김장호 경북도 기획조정실장은 "체납차량 분포 지도 제작은 최근 이슈화되고 있는 공공 빅데이터를 체납징수 활동에 연계, 과학적이고 체계적인 징수활동을 가능하게 한 모범사례"라며 "타 자치단체에서도 이러한 신 징수 기법을 공유함으로써 효율적인 세정행정을 제공하는 계기가 될 것"이라고 전했다.

