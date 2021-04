이마트24 "봄나물·주꾸미 담은 도시락, 벚꽃 커피컵 선보인다"

제철 식재료 주꾸미, 봄나물 구성 도시락·삼각김밥 선보여

벚꽃 디자인 이프레소 시즌컵 운영 "계절감 느낄 수 있도록"



[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 봄 기운을 느낄 수 있는 도시락과 벚꽃 커피컵을 선보인다고 7일 밝혔다.

이마트24는 봄 주꾸미와 봄나물로 구성된 '주꾸미 봄나물 비빔밥'을 출시했다. 주꾸미 봄나물 비빔밥은 봄 제철 식재료인 주꾸미와 돌나물, 참나물 등 봄나물을 사용해 봄 향기를 느낄 수 있도록 만든 시즌 도시락이다. 고추장과 참기름이 별도로 구성돼 취향에 따라 즐길 수 있도록 했다. 가격은 4800원이다.

'주꾸미볶음 삼각김밥'도 선보인다. 소고기고추장비빔밥에 주꾸미 야채볶음을 토핑으로 넣은 삼각김밥이다. 일반 밥 대신 소고기고추장으로 양념을 한 밥을 사용해 감칠맛을 더했다. 가격은 1300원이다. 주꾸미 도시락과 삼각김밥은 7월까지 한정 판매한다.

이마트24의 즉석원두커피 브랜드 이프레소 컵에서도 봄 기운을 느낄 수 있다. 이마트24는 검정색 컵과 뚜껑으로 된 기존 이프레소 컵을 분홍 벚꽃으로 디자인 한 봄 시즌컵으로 변경해 운영한다. '당신과 함께라서 더 따뜻한 봄'이라는 메시지도 넣었다. 이마트24는 매년 봄과 겨울 일반 컵 대신 계절감을 느낄 수 있는 시즌컵을 선보이고 있다.

공승준 이마트24 프레시 푸드(Fresh Food) 팀장은 "봄 제철 식재료가 들어간 상품을 즐기면서 입맛도 살리고, 봄 기운을 느낄 수 있었으면 한다"며 "앞으로도 제철 식재료를 사용해 계절감을 느낄 수 있는 다양한 간편식을 선보일 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr