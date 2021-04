CU, 하이트진로와 콜라보…'두꺼비 홈술상' 안주·컵라면 출시

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 7일 하이트진로의 캐릭터 두꺼비와 콜라보한 ‘두꺼비 홈술상’ 시리즈 상품을 출시한다고 밝혔다.

두꺼비 홈술상은 진로 소주와 잘 어울리는 두꺼비 냉장안주 2종(두껍, 곱껍), 시원한 두껍컵라면(30만 개 한정)으로 구성됐다.

두꺼비 냉장안주는 돼지고기 두루치기와 껍데기(두껍), 곱창과 껍데기(곱껍)를 각각 넣고 매콤한 양념에 직화로 구워 풍부한 불향을 입힌 상품이다. 전문점처럼 돼지 껍데기와 잘 어울리는 콩가루도 동봉해 상품 완성도를 높였다. 4월 한 달간 2+1 증정행사도 진행한다.

시원한 두껍컵라면은 소주와 잘 어울리는 국물용 안주 또는 해장용 라면을 컨셉트로 기획된 상품이다. 콩나물 액기스를 넣어 시원하고 깔끔한 국물 맛을 강조했으며 건더기 스프에 김치를 추가해 칼칼함을 더했다.

BGF리테일 관계자는 “집에서 소소하게 마시는 음주 문화가 확산되면서 홈술족의 주요 소비 채널인 편의점이 주류업계의 중요한 접전지가 됐다”며 “코로나19로 쌓인 피로감을 가까운 사람들과의 술 한 잔으로 달래는 고객들을 위해 다양한 콜라보 상품들을 선보일 계획”이라고 말했다.

