LG전자, 고효율 태양광 모듈 '네온 H' 출시

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 1,803,890 전일가 160,000 2021.04.07 11:51 장중(20분지연) 관련기사 이번엔 폰·가전으로…삼성, 1분기 영업이익 9.3조원 '깜짝 실적'(종합)LG전자, 12년 만에 '사상 최대' 실적 경신…가전·TV 날았다(종합)대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 주가 올라갑니다 close 가 고효율 태양광 모듈 신제품 '네온 H'를 출시하며 글로벌 태양광 시장을 공략한다고 7일 밝혔다.

네온 H는 N타입 셀을 적용한 제품이다. N타입은 P타입에 비해 공정 난이도가 높지만 효율이 높아 프리미엄 태양광 모듈에 주로 사용되고, 셀 구조가 전면뿐 아니라 후면에서도 빛을 받아들이는 '양면발전' 구조여서 발전량이 증가한다. 기온 증가에 따른 발전효율 변화도 -0.33%/℃로 P타입 대비 상대적으로 낮아 안정적인 사용이 가능하다고 LG전자는 설명했다.

네온 H는 한 장의 셀을 2개로 분할해 서로 연결하는 '하프컷 기술'을 적용했다. 셀을 나눠 사용하기 때문에 각 셀에서 발생하는 저항이 낮아지고 전력 손실이 최소화 돼 효율이 높다고 LG전자는 설명했다.

또 LG전자는 신제품에 21.2%의 모듈 효율을 달성했다고 밝혔다. 모듈 효율은 단위면적당 태양에너지를 전기에너지로 변환하는 비율을 의미하는 것으로, 모듈효율이 높을수록 동일한 태양광 설치면적에서 생산하는 전력량이 늘어난다. 신제품의 출력은 390W(120셀 기준)이며 LG전자는 이 제품에 대해 25년이 되어도 초기 출력의 90.6%까지 발전성능을 유지한다는 것을 무상 보증한다고 밝혔다.

LG전자는 이 제품을 이달 초부터 한국, 미국, 독일, 프랑스, 영국 호주 등 글로벌 시장에 순차 출시할 계획이다. 국내 시장에 출시되는 제품은 시장 특성에 맞춰 출력 450W 출력(144셀 기준), 모듈 효율 20.5%를 구현했다고 설명했다.

글로벌 태양광 시장은 올해 약 180GW(기가와트) 규모에서 2024년 약 240GW까지 성장할 것으로 전망된다. LG전자 에너지사업부장 김석기 상무는 "ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영이 글로벌 기업 생존의 화두로 떠오른 상황에서 친환경 태양광 발전이 주목받고 있다"면서 "업계 최고 수준의 고효율 태양광 모듈 신제품으로 글로벌 태양광 시장을 선도해 나갈 것"이라고 강조했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr