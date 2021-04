속보[아시아경제 임주형 기자] 유럽의약품청(EMA) 고위 인사가 다국적 제약사 아스트라제네카(AZ)와 영국 옥스퍼드대가 개발한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방 백신이 드물게 보고된 혈전증과 인과 관계가 있다는 취지의 언급을 내놨다.

EMA의 백신 전략 책임자인 마르코 카발레리는 6일(현지시간) 발행된 이탈리아 일간 일 메사제로와의 인터뷰에서 "AZ 백신과 매우 드물게 보고된 특이 혈전증과의 인과 관계가 없다고 말하기가 점점 어려워지고 있다"고 밝혔다.

그는 "내 의견으로는 (이 증상이) 백신과 관련이 있다는 게 명백하다"면서도 "무엇이 이런 반응을 일으켰는지는 여전히 알지 못한다"고 설명했다.

