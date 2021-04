당국 "상반기 1800만회분 백신 도입…1200만명 접종"

"2차 접종도 차질 없도록 물량확보, 관리할 계획"

[아시아경제 장세희 기자]코로나19 예방접종 대응 추진단은 6일 상반기 1808만8000회분의 코로나19 백신 도입이 확정됐다고 밝혔다.

추진단은 이 백신을 통해 상반기까지 1200만명을 대상으로 접종을 할 계획이다.

1808만8000회분의 백신 중 지난 주말 도착한 국제 백신 공급기구인 '코백스 퍼실리티(COVAX Facility)' 아스트라제네카 백신 43만2000회분과 화이자 백신 25만회분을 포함해 총 337만3000회분의 백신이 국내에 도입됐다.

추진단은 "앞으로 2분기 내 도입이 확정된 물량은 1471만5000회분이며, 조기 도입을 위해 지속 협의 중"이라고 밝혔다.

2분기 도입이 확정된 물량은 개별 계약 아스트라제네카 백신 700만회분, 화이자 백신 575만회분, 코백스 아스트라제네카 백신 166만8000회분, 코백스 화이자 백신 29만7000회분이다.

정부는 1차 접종자를 확대하기 위해 아스트라제네카 백신의 접종 주기를 8~12주 사이 탄력적으로 운영하고, 2차 접종분을 1차 접종에 활용할 예정이다.

추진단은 "상반기에 도입이 확정된 백신 1808만8000회분은 상반기 1200만명 접종이 가능한 물량"이라고 강조했다. 이어 "2차 접종도 차질 없도록 물량 확보와 관리를 할 계획"이라고 설명했다.

정부는 백신 수급의 범부처 총력 대응을 위해 지난 1일부터 보건복지부 장관을 팀장으로 두는 범정부 백신 도입 TF를 가동하고 있다.

한편 추진단은 11월 전 국민 집단면역 형성에 차질이 없도록 백신의 조기도입에 총력을 기울일 예정이다.

