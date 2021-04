임기 11일부터 3년…12일 취임

[아시아경제 장세희 기자]한국금융연수원은 6일 사원총회를 열고 서태종 전 금융감독원 수석부원장을 신임 원장으로 선임했다고 밝혔다. 서태종 원장의 임기는 오는 11일부터 3년이다. 취임식은 12일 열린다.

서태종 신임 금융연수원장은 광주 대동고와 전남대 경제학과를 졸업했다. 이후 서울대 행정대학원에서 석사학위를 취득했다.

행정고시 29회로 재무부에서 공직을 시작해 금융감독위원회 감독정책과장, 금융위원회 자본시장국장, 증권선물위원회 상임위원 등을 거쳤다. 이후 2014~2017년 금융감독원 수석부원장을 지낸 뒤 2019년부터 최근까지 금융채권자조정위원회 위원장으로 활동한 바 있다.

