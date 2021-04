제주도, 외국인 전용 카지노 8곳 매출액 조사 실시

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주특별자치도는 6일부터 오는 15일까지 도내 외국인 전용 카지노 8곳에 대한 매출액 조사를 시행한다고 밝혔다.

카지노 매출액 조사는 제주관광진흥기금 부과를 위한 사전 절차로 매년 4월에 시행되고 있다.

제주도는 제주관광진흥기금 산정의 투명성 제고와 세밀한 검증을 위해 회계전문가를 선임할 계획이다.

주요 조사사항은 ▲카지노업 영업 준칙 보고 매출액 ▲재무제표 관련 사항 ▲게임계약서 및 계약게임* 관련 사항 ▲카지노 회계기록 및 관리 실태 등이다.

도내 카지노 8곳의 지난해 잠정 매출액은 약 690억 원 규모로, 2019년 1903억 원 대비 60% 이상 감소했다.

이는 코로나19로 인해 하늘길이 막히면서 지난해 도내 외국인 전용 카지노 입장객 수(16만6873명)가 전년 36만9409명 대비 55% 감소했기 때문이다.

현재 8곳의 카지노 중 4곳은 휴업 상태다.

이에 따라 올해 제주관광진흥기금 부과액도 약 40억 원대로, 지난해 151억 원 대비 70% 감소할 것으로 전망된다.

제주도는 매년 매출액 조사를 통해 카지노의 투명성을 강화하고 있다.

올해도 매출 규모에 상관없이 제주관광진흥기금 산출액의 신뢰성을 확보하기 위해, 카지노 영업 및 회계절차에 대해 서면 검토와 현장 점검을 통해 철저히 조사·확인할 계획이다.

김재웅 도 관광국장은 “제주관광진흥기금 재원의 60~70%가 외국인 전용 카지노에서 나오는 만큼 어려움에 부닥친 카지노 산업의 활성화 지원 방안도 적극적으로 모색해 도민과 상생하는 건전한 카지노 산업으로 발전할 수 있는 환경을 구축해 나가겠다”고 말했다.

