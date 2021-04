진주시 해열·진통제 구매자 검사관리시스템 … 지역사회 감염 차단 기여

경남 도내 뿐만 아니라 강원도, 전북도 등도 도입, 전국적 확대 움직임



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 3월 16일부터 '해열·진통제 구매자 검사관리시스템(이하 관리시스템)' 구축·운영으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 숨은 유증상자 조기 발견과 선제검사 등 사회적 방역 안전망을 강화하고 있다고 6일 밝혔다.

관리시스템은 발열, 기침, 오한, 근육통, 인후통 등으로 약을 구매한 시민이 48시간 이내 선별진료소에서 코로나19 검사를 받도록 돌봄 모니터링을 진행하는 것이다.

지금까지 교수, 의사, 역학조사관 등 전문가들은 코로나19의 확산 방지를 위해서 증상 감시체계의 중요성을 언급해 왔지만, 방법론적으로 마땅한 대안을 찾기가 쉽지 않았다.

시의 이번 대책은 발열 등 유사 증상을 개개인의 주관적 판단에서 벗어나 보편적 방역체계 내에서 관리되도록 모니터링하고 선제검사를 받도록 해 감염을 차단하고 있다.

시는 실효성 확보를 위해 시 관내 병·의원과 약국 400여개소, 편의점 등 안전 상비약품 판매업소 280개소에서 구매자에 대해 검사 안내와 함께 코로나19 진단검사 안내문을 고지하고 개인정보 동의를 통해 해열·진통제 구매자에 대한 연락처 등을 파악해 4~5회의 모니터링으로 상담, 선제검사 등을 안내하고 있다.

시는 해열·진통제 구매자 8116명을 모니터링하고 이중 유증상자로 분류한 707명을 대상으로 선제검사를 진행한 결과, 양성확진자 2명을 확인해 격리 조치와 함께 치료받도록 했다. 그 외 705명은 음성으로 확인됐다.

또한 시민들이 발열, 기침 등의 코로나19 유사 증상이 있을 시 병·의원을 찾기 전에 스스로 선제검사를 받도록 하는 자율방역체계 형성에도 기여하고 있다.

조규일 시장은 코로나19 대응과 관련해 “시민의 자발적 참여가 최고의 방역”이라며 "코로나19 유증상으로 해열진통제를 구매하신 시민께서는 명부작성 등 방역 수칙을 철저히 준수해 주시고 모니터링에 적극 협조, 선제검사에 임해 달라”고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr