거창군의회 표주숙 의원, 탈(脫) 플라스틱 캠페인 ‘고고 챌린지’ 동참

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군의회 표주숙 의원은 6일 생활 속 플라스틱 줄이기 릴레이 캠페인 탈(脫) 플라스틱 ‘고고 챌린지’에 동참했다.

1월 환경부에서 시작된 ‘고고 챌린지’는 생활 속에서 플라스틱을 줄이기 위해 하지 말아야 할 실천 1가지와 해야 할 실천 1가지를 다짐하고, 다음 주자를 추천하는 릴레이 캠페인이다.

서석기 거창소방서장의 지명을 받아 이번 챌린지에 참여한 표주숙 의원은 ‘비닐봉투 거절하고! 친환경 포장재 사용하고!’라는 실천 메시지를 전달했으며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 인해 일회용품 사용량이 급증하고 있는 상황에서, 후손들에게 더 좋은 환경에서 살 수 있도록 생활 속 플라스틱 사용을 줄여가는 일에 적극적으로 동참하자”고 말했다.

한편 표 의원은 다음 캠페인 주자로 정진용 거창교육지원청 교육장과 이현석 한국승강기대학교 총장을 지명했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr