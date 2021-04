[아시아경제 김효진 기자] BNK금융그룹은 김지완 회장이 어린이 교통안전에 대한 사회적 관심과 안전문화 정착을 위해 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 캠페인에 동참했다고 6일 밝혔다.

지난해 12월 행정안전부에서 시작된 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’는 어린이 보호구역에 대한 인식 제고와 어린이 안전을 최우선으로 하는 교통문화의 정착을 위해 ‘1단 멈춤! 2쪽 저쪽! 3초 동안! 4고 예방!’ 표어를 릴레이 형태로 전파하는 내용이다.

김 회장은 “캠페인의 확산으로 어린이 안전을 먼저 생각하는 성숙한 교통문화가 조속히 정착되길 바란다”며 “앞으로 BNK도 어린이 교통안전을 위한 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다”고 말했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr