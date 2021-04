거리두기 완화에…문화·레저 온라인소비 1년3개월만에 반등

통계청, 2월 온라인쇼핑동향 발표

거래액은 15% 증가…온라인쇼핑 비중은 감소

[세종=아시아경제 김현정 기자] 사회적 거리두기 완화의 영향으로 지난 2월 문화·레저서비스 온라인 거래액이 1년3개월만에 반등했다. 외부 활동이 증가하면서 전체 소매판매액 중 온라인 쇼핑 거래액이 차지하는 비중은 소폭 줄었다.

6일 통계청이 발표한 '2월 온라인쇼핑 동향'에 따르면 지난 2월 온라인쇼핑 거래액은 13조7628억원으로 1년 전보다 15.2% 증가했다. 거래액 규모 자체는 다소 줄어 1월(15조771억원) 대비 1조3천143억원(8.7%) 감소했다. 앞서 온라인쇼핑 거래액은 지난해 11월부터 올해 1월까지 석 달 연속으로 15조원대를 기록한 바 있다.

소매판매액 중 온라인쇼핑 거래액이 차지하는 비중은 28.1%로 1월(30.0%)과 비교해 1.9%포인트 줄었다. 2월15일 중앙재난안전대책본부가 사회적 거리두기 조치를 완화하면서 오프라인 활동이 확대된 영향으로 풀이된다.

상품군별로 보면 문화 및 레저서비스의 온라인쇼핑 거래액이 1년 전보다 16.9% 증가하며 2019년 11월 이후 1년 3개월 만의 반등에 성공했다. 거래액 자체는 그리 크지 않았으나 온라인을 통해 영화나 공연 등을 예매하는 사람이 그만큼 늘어난 것으로 추정된다. 앞서 문화 및 레저서비스 거래액은 2019년 12월부터 올해 1월까지 14개월 연속으로 전년 동월 대비 감소세를 이어왔으며, 특히 작년 2월(-64.1%)부터는 감소 폭이 크게 확대되면서 줄곧 두 자릿수 감소율을 기록했다.

여행 및 교통서비스의 경우 온라인 거래액이 18.6% 감소하긴 했으나 감소 폭은 전월(-68.2%)과 비교해 크게 줄었다. 그밖에 이외 음식서비스(64.6%), 음·식료품(29.1%) 거래액이 큰 폭으로 늘었다. 설 연휴의 영향으로 농축수산물 온라인쇼핑 거래액도 1년 전보다 40.2% 급증했다.

지난달 모바일쇼핑 거래액은 1년 전보다 20.2% 증가한 9조7338억원을 기록했다. 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액 비중은 70.7%로 지난달에 이어 역대 최대치를 또다시 경신했다. 음식을 온라인으로 배달 주문하는 음식서비스의 경우 온라인쇼핑 거래액 중 모바일 거래액 비중이 96.7%에 달했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr