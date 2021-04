돈뭉치가 수상해 … 휴가 중 1000만원 ‘보이스피싱’ 범죄막은 ‘착한 아빠’ 경찰관

울산경찰청 박현석 경사, 자녀 데리고 귀가하다 ‘촉’ 발동 현금수거책 붙잡아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 그 경찰관이 휴가가 아니었더라면 1000만원의 돈은 범죄자에 손에 들어갈 뻔했다.

보이스피싱을 직감하고 현장에서 용의자를 붙잡게 만든 것은 휴가 중인 한 경찰관의 ‘촉’이었다.

6일 울산경찰청에 따르면 울주경찰서 수사과 박현석(42) 경사는 지난 1일 오후 울산 울주군 범서읍의 한 초등학교 앞에서 자녀를 데리고 귀가하다 수상한 장면을 목격했다.

40대 남성 A씨가 50대 남성으로부터 돈뭉치가 든 것으로 보이는 종이봉투를 건네받는 모습이었다.

보이스피싱 현금수거책이 피해자에게 돈을 건네받는 상황임을 직감한 박 경사는 두 사람에게 바로 다가가 경찰관 신분을 밝히고 불심검문을 했다.

종이봉투 안에는 현금 1000만원이 들어있었다.

박 경사가 돈의 출처를 추궁하자 A씨는 이래저래 변명하다 A씨의 휴대전화에서 조선족 억양이 흘러나오는 것을 알아차렸다. “자리를 이동하라”는 소리였다.

박 경사는 도주하려는 A씨를 제지하고 울주서 형사과에 지원을 요청했다. 현장에 도착한 형사들과 함께 A씨를 현행범으로 체포했다.

경찰 조사 결과 A씨는 “정부 지원자금을 저리로 대출하려면 기존 대출금 1000만원을 일시 상환해야 한다”며 피해자를 속였다. 보이스피싱 조직에서 현금 수거책을 맡았던 A씨의 정체가 탄로났다.

A씨는 생활정보지에서 구인광고를 보고 범죄조직에 가담했다고 자백했다.

경찰은 A씨를 공범을 추적하고 있다.

쉬는 날 자녀의 등하굣길을 챙기러 나섰던 ‘착한 아빠’ 경찰관 덕에 소중한 돈이 주인 품으로 돌아가게 됐다.

울산경찰청 관계자는 “최근 코로나19 여파로 경제적 어려움을 겪는 시민을 상대로 계좌 이체나 현금을 요구하는 사기 범죄가 기승을 부리고 있다”며 의심스러운 전화가 오면 112에 신고해 달라고 당부했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr