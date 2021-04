‘아기유니콘’ 모집에 비대면 중심 155개 기업 몰려

경쟁률 2.6대1…선정 시 시장개척자금 3억원 지원

신청 기업 74.2%가 비대면 벤처·스타트업

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 지난 1일 접수를 마감한 ‘아기유니콘200 육성사업’에 총 155개 기업이 신청했다고 6일 밝혔다.

‘아기유니콘200 육성사업’은 벤처 4대강국 실현을 위해 정부가 추진하는 케이(K)-유니콘 프로젝트의 핵심 사업이다. 아기유니콘 60개사를 발굴해 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 마중물 자금을 지원한다.

중기부는 이번에 선정된 아기유니콘에게 시장개척자금 3억원을 지원한다. 이번 모집에는 국민추천제를 통해서 총 16개 기업이 추천됐고 이 중 7개 기업이 최종 신청했다.

분야별로는 최근 코로나19 국면에서 각광받고 있는 비대면 벤처·스타트업 74.2%로 가장 많았다. 비대면 분야 중에서는 생활소비(18.1%), 스마트헬스(14.8%), 스마트비즈니스&금융(11.0%), 기술기반(10.3%) 순으로 신청이 많았다.

투자 규모별로는 누적투자유치금액 40억원 미만인 초기 성장단계 기업이 58.1%(90개사)로 주를 이뤘고, 80억원 이상 100억원 미만의 투자 유치 기업은 9.6%인 15개사가 신청했다.

신청기업에 대해서는 요건검토 후 12일부터 기술보증기금에서 1차 기술평가를 진행한 후 2차 전문평가단의 심층 토론식평가, 3차 국민심사단과 전문평가단의 최종 발표평가를 거쳐 지원대상을 5월 중 선정한다.

한편, 이번 아기유니콘 신청기업 평가에 전문평가단과 함께 최종평가를 진행할 국민심사단 모집은 12일부터 23일까지 온라인 접수를 통해 진행될 예정이다.

국민심사단은 창업·투자·보육 등 실무경험을 5년 이상 보유한 경우 신청 할 수 있으며 검토를 거쳐 무작위로 100명을 선정한다. 선정된 국민심사단은 5월 10일 개별 안내할 예정이며 이들은 아기유니콘과 예비유니콘의 최종 평가에 참여한다.

이옥형 중기부 벤처혁신정책과장은 “혁신기술과 과감한 투자로 세계를 선도할 유니콘기업이 되고자 하는 유망 벤처·스타트업이 많이 지원했다”며 “대한민국의 미래를 책임질 기업을 선정하는 만큼 최고의 기업이 선발되도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

