"씽큐와 기가지니가 만났다" LG전자-KT, 인공지능 서비스 사업화 '속도'

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 4,500 등락률 +2.91% 거래량 1,312,683 전일가 154,500 2021.04.06 09:59 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “LG전자, 12년만에 최대 실적 전망”[LG폰 철수]LG전자, 3700명 임직원 '재배치' 수요조사 착수[LG폰 철수]'스마트폰업계 괴짜' 외신 추모·비판 동시에 close 가 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,250 전일대비 500 등락률 +1.80% 거래량 351,016 전일가 27,750 2021.04.06 09:59 장중(20분지연) 관련기사 한국스마트홈산업협회장에 송재호 KT 부사장 선임KT 랜선야학 1기 수료식…도서·산간지역 확대“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행 close 와 인공지능(AI) 분야에서 협력, 인공지능 서비스 사업화에 속도를 내고 있는 가운데 최근 경기도 판교에 있는 'LG 씽큐 홈'에서 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 4,500 등락률 +2.91% 거래량 1,312,683 전일가 154,500 2021.04.06 09:59 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “LG전자, 12년만에 최대 실적 전망”[LG폰 철수]LG전자, 3700명 임직원 '재배치' 수요조사 착수[LG폰 철수]'스마트폰업계 괴짜' 외신 추모·비판 동시에 close 의 인공지능 플랫폼 'LG 씽큐'와 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,250 전일대비 500 등락률 +1.80% 거래량 351,016 전일가 27,750 2021.04.06 09:59 장중(20분지연) 관련기사 한국스마트홈산업협회장에 송재호 KT 부사장 선임KT 랜선야학 1기 수료식…도서·산간지역 확대“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행 close 의 인공지능 플랫폼 '기가지니'를 연동하는 검증 작업을 마쳤다고 6일 밝혔다.

LG전자 관계자는 "오픈 이노베이션 전략의 일환으로 LG 씽큐 플랫폼의 생태계를 넓히기 위해 지난해부터 KT와 협업을 진행하고 있다"면서 "이번 검증은 양사가 대한민국의 인공지능 경쟁력을 강화하기 위해 참여한 'AI 원팀'에서 거둔 첫 성과"라고 설명했다.

LG전자와 KT는 각 사의 인공지능 플랫폼이 연동되도록 공동으로 인터페이스를 개발해 2개의 플랫폼이 연동되는 인공지능 서비스를 사업화할 예정이다. 이렇게 되면 고객들이 하나의 기기에서 여러 인공지능 서비스를 이용할 수 있을 것으로 보인다.

LG전자는 이번 검증 작업에서 직접 개발한 스마트홈 솔루션인 스마트미러를 활용했다. 고객은 스마트미러를 통해 KT 기가지니가 제공하는 라디오, 팟케스트, 지니뮤직 등 여러 서비스를 이용할 수 있다. 고객이 "하이 엘지, 뉴스 들려줘"라고 말하면 스마트미러는 "기가지니에서 뉴스를 들려드려요"라고 말하고 뉴스를 읽어준다. 스마트미러는 가전제품 제어, 날씨 안내, 길찾기, 일정 관리를 비롯해 주택 내 에너지의 생산, 사용, 저장을 실시간으로 관리하는 기능도 제공한다.

LG전자와 KT는 스마트미러뿐 아니라 가전 등 여러 제품에서도 양사의 인공지능 플랫폼이 연동되는 서비스를 이용할 수 있도록 할 계획이다.

KT AI/DX융합사업부문장 송재호 부사장은 "이번 양사의 협업은 AI 원팀의 사업 협력 결과로 나온 첫 결과물로 의미가 크다"면서 " KT는 이번 AI 원팀 협력 모델을 다양한 참여기관 및 분야로 확대해 AI 시너지를 지속 강화해 나갈 예정"이라고 말했다. LG전자 CTO 박일평 사장은 "양사의 협업을 통해 인공지능이 고객에게 좀 더 가까이 다가갈 수 있을 것으로 기대한다"며 "자사의 개방화 전략에 기반한 기술 혁신을 통해 고객의 라이프스타일을 변화시킬 수 있도록 지속 노력할 것"이라고 말했다.

앞서 LG전자는 지난해 6월 국내 인공지능 산업의 경쟁력을 높이기 위한 산학연 협의체인 'AI 원팀'에 합류했다. 현재 이 팀에는 KT, LG전자, LG유플러스, 현대중공업그룹, 카이스트, 한양대, 한국전자통신연구원(ETRI), 한국투자증권, 동원그룹 등이 참여하고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr