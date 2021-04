신한금융, 3년간 100억 지원…'신한 꿈도담터' 100개 추가 개소

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 여성가족부 및 사회복지공동모금회와 공동육아 나눔터 '꿈도담터' 환경 조성 및 맞춤형 지원사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

'신한 꿈도담터'는 여성가족부 공동육아나눔터 시설을 리모델링해 지역중심 양육 친화적 환경 조성과 육아부담 경감을 통한 경력단절예방 등 맞벌이 가정 초등생 자녀의 돌봄을 지원하는 민관협력사업이다.

신한금융은 지난 2018년부터 여성가족부와 협약을 맺고 진행한 '초등돌봄 공동육아나눔터 조성' 사업을 통해 3년 간 총 101개 '신한 꿈도담터'를 개소하고 1672명의 아동들에게 금융교육을 제공했다.

신한금융은 앞으로 3년 간 총 100억원 규모의 예산을 투입해 100개소의 신한 꿈도담터를 추가로 개소할 예정이다. 보드게임, 시청각 자료를 활용한 금융교육과 오조봇, 스파이크 등 교구를 활용한 코딩 교육을 병행해 교육의 질을 향상시킬 방침이다.

더불어 노후시설 유지 보수 작업 및 공기정화·소독·위생 장비 지원 등의 환경 개선 사업을 통해 신한 꿈도담터를 이용하는 부모와 아동들의 만족도를 지속적으로 높여나갈 계획이다.

조용병 신한금융 회장은 "사회적 가치 실현을 위한 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 통해 모두가 잘 사는 희망사회를 미래세대에게 물려줄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

