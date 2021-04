목포시, 생활쓰레기 줄일 참신한 아이디어 공모

내달 7일까지 시민 누구나 참여

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 생활쓰레기를 효과적으로 줄일 참신한 아이디어를 공모한다고 5일 밝혔다.

시 관계자에 따르면 “4월 5일부터 5월 7일까지 공모를 진행하며 목포시민이면 누구나 참여할 수 있다”고 말했다.

공모주제는 ▲각종 생활쓰레기 줄이기 방안 ▲재활용쓰레기 줄이기 방안 ▲음식물쓰레기 줄이기 방안 등이다.

참여방법은 국민신문고 홈페이지를 이용하거나 우편으로 목포시 자원순환과에 제출하면 된다.

시는 창의성, 경제성, 능률성, 계속성 등을 기준으로 제안 등급을 심사해 오는 6월 중 수상자에게 개별 통지할 계획이다. 금상(1명)은 300만원, 은상(1명)은 200만원, 동상(2명)은 100만원, 장려상(3명)은 50만원, 노력상(5명)은 10만원이 각각 상금으로 수여된다.

자세한 사항은 목포시 홈페이지에서 공고문을 확인하거나 전화로 문의하면 된다.

시 관계자는 “목포시는 1995년부터 위생매립장에서 생활폐기물을 매립하고 있으나, 현재 98%정도 매립된 상태다”면서 “자원회수(소각)시설 설치와 위생매립장을 지속적으로 사용하기 위해서는 쓰레기 줄이기가 절실히 필요한 상황이다. 공모를 통해 각종 쓰레기 줄이기에 효과가 있는 것으로 판단되는 아이디어는 정책에 적극 반영하겠다”고 강조했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr