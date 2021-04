吳 "공시지가 동결·정비지수제 완화" vs 朴 "불도저식, 용산참사 또 나"

[아시아경제 나주석 기자, 오주연 기자] 박영선 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 재개발·재건축을 비롯한 부동산 정책에서 거친 공방을 주고받으며 격돌을 벌였다.

5일 한국방송기자클럽 주최 TV 토론회에서 오 후보는 박근혜 정부 때 서울시 공동주택 공시지가지수가 14.3% 올랐는데 문재인 정부 들어서는 72% 올랐다면서 본인은 공시지사를 동결하는 것을 공약으로 내세웠다고 강조했다. 또한 초과이익환수와 관련해서는 "너무 환수하기 때문에 사업 진행 경제성이 안 나온다"면서 "이것을 3분의2로 낮추든 반으로 낮추든 낮춰야한다"고 말했다.

박 후보는 이러한 오 후보의 정책에서 서민은 빠졌다고 지적했다. 박 후보는 "오세훈식 재개발·재건축은 기득권 세력에게 이득이 가는 것"이라고 꼬집었다.

특히 박 후보는 오 후보가 주거정비지수제 폐지를 공약으로 내세운 것과 관련해 "정비지수제는 주민동의 절차를 거쳐야하는 건데 이 절차를 생략하면 용산참사 같은 일이 다시 일어날 수 있다"고 말했다. 주거정비지수제는 신규 재개발사업 진입여부를 따질 때 쓰이는 기준이 되는데 오 후보는 까다로운 기준을 낮춰 신규구역지정을 활성화하겠다고 내세우고 있다.

박 후보는 "일부 기득권층을 위한 공약"이라며 "일부 서민은 또 내몰린다. 뉴타운의 결과 원주민 정착률이 20~30%밖에 안됐는데 또다시 그걸 위해 공약하는 것"이라고 비판했다.

오 후보는 "전체를 생략하는 게 아니라 비율을 완화한다는 것"이라며 "처음엔 일정 수가 동의하게 하고 절반으로 해서 3분의2까지 동의를 받으면 된다"고 설명했다.

그러나 박 후보는 "오세훈식 재개발·재건축에 서민들은 혜택이 없다"고 재차 비판했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr오주연 기자 moon170@asiae.co.kr