하나카드 "카카오페이 결제시 최대 5만원 '황금알' 드려요"

스페셜 알 10회 이상 받은 고객대상

행운의 황금알 제공 추가 이벤트

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 카카오페이와의 '황금알 받기' 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

이달 말일까지 진행되는 이벤트는 카카오페이에 등록된 하나카드로 결제할 경우 카카오페이의 '알 리워드' 서비스를 통해 최대 5만원까지 카카오페이포인트를 제공받을 수 있는 스페셜알을 제공한다.

카카오페이의 '알 리워드'는 결제와 동시에 카카오톡으로 알 모양의 이미지를 받고 해당 이미지를 터치하면 카카오페이포인트를 제공받는 결제 리워드 제공 서비스다. 리워드로 제공받는 알 이미지는 '일반 알, 스페셜 알' 총 2가지로 나눠지며 적립 받는 포인트 비율이 다르다. 일반 알은 카카오페이포인트 최소 1포인트부터 최대 결제 금액의 100%까지 랜덤 비율로 카카오페이포인트가 제공되고, 스페셜 알은 일반 알과 같은 방식으로 제공되지만 카카오페이포인트를 2배 높게 제공받을 수 있다.

하나카드는 스페셜 알 리워드 제공 외에도 24K 황금알(37.5g, 10돈)을 받을 수 있는 행운 이벤트도 진행한다. 카카오페이에 등록된 하나카드로 결제 후 스페셜 알 10개를 모으면 자동 응모되며 황금알의 주인공은 추첨을 통해 5월 중 발표될 예정이다.

하나카드의 '카카오페이 신용카드'를 신규 발급하고 5만원 이상 결제하면 5만 카카오페이포인트를 추가 적립 받을 수 있어 4월 한 달 동안 하나카드와 함께하면 리워드 금액을 최대 10만 포인트까지 받을 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr