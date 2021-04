[LG폰 철수]LG전자, 3700명 임직원 '재배치' 수요조사 착수

5일 이사회 결의 후

[아시아경제 차민영 기자] LG전자가 5일 스마트폰 사업 철수를 공식화하고 3700여명의 모바일커뮤니케이션즈(MC)사업본부 인력 재배치를 위한 수요 조사에 착수했다.

LG전자 이연모 MC사업본부장 부사장은 이날 이사회 결의 후 직원 대상 사내 설명회에서 사업 종료의 배경과 향후 재배치 일정 등을 설명하면서 직접 '미안하다'는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.

LG전자는 이날부터 바로 개별 인원들의 의향과 사업부·계열사 수요 조사를 통해 인력 재배치 과정에 들어갈 예정이다. 먼저 LG에너지솔루션으로 넘어갈 직원 공모를 시작으로 계열사·사업본부 재배치를 6월 말까지 마무리할 계획이다.

가전 공장과 연구소가 있는 경남 창원, 자동차부품(VS) 사업본부, 마그나와의 합작법인, LG에너지솔루션, LG디스플레이 등 계열사 수요가 많을 것으로 예상된다. LG전자는 핵심 모바일 기술 등 연구개발은 지속할 예정이어서 일부 인력은 6G 원천기술 확보 등으로 재배치될 수 있다.

LG전자는 "6G 이동통신, 카메라, 소프트웨어 등 핵심 모바일 기술은 차세대 TV, 가전, 전장부품, 로봇 등에 필요한 역량이기 때문에 CTO부문 중심으로 연구개발을 지속할 것"이라며 "이를 통해 자율주행은 물론 사람, 사물, 공간 등이 긴밀하고 유기적으로 연결된 만물지능인터넷 시대를 대비하겠다"고 밝혔다.

해외 LG전자 스마트폰 공장은 용도가 변경될 것으로 예상된다. LG전자는 베트남, 브라질, 인도 등에 공장을 가지고 있고 이 중 대부분 설비가 베트남에 집중돼 있다. LG전자는 앞서 2019년 국내 스마트폰 생산을 담당해온 평택 공장 가동을 중단하고 해외로 기지를 이전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr