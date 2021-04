[포토] 반려식물로 기후변화 중요성 알려요

SK이노베이션 환경과학기술원은 환경캠페인의 일환으로 5일 식목일을 맞아 반려식물 키우기를 진행했다. 신청을 받아 선착순 100명에게 화분을 전달했으며 추가로 80여개를 더 준비해 나눠주기로 했다. 이날 행사는 코로나19로 여럿이 모여 나무심기 행사를 하기 어려운 가운데 기후변화 대응이나 환경이 소중하다는 점을 알리기 위해 마련됐다.

