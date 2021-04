거래소, 소통 콘서트 열어…손병두 이사장과 실무직원 대화

코로나19 상황 감안해 과장급 이하 직원 20명 현장 참석

[아시아경제 공병선 기자] 지난 2일 한국거래소는 ‘CEO(최고경영자)와 함께 하는 소통 콘서트’를 개최하고 CEO와 실무직원 간 소통하는 시간을 가졌다고 밝혔다.

이 행사에서 CEO와 직원들은 거래소의 발전방향, 조직운영 체계, 인사관리 및 근무환경 등 다양한 주제를 놓고 논의하고 다양한 의견을 교환했다. 손병두 이사장은 신바람 나는 조직문화를 조성하고 향후 다양한 방법으로 임직원과 소통하겠다는 의지를 보였다.

거래소 측은 전 직원을 대상으로 사전에 공모한 질문과 현장 질문에 대해 CEO가 즉석에서 답변하는 등 솔직하고 생동감 넘치는 분위기가 조성됐다고 설명했다.

이번 행사는 코로나19 상황을 감안해 과장급 이하 직원 20명만 현장 참석하고 나머지 직원에겐 유튜브로 생중계하는 방식으로 진행됐다.

손 이사장은 “자본시장의 미래상과 거래소의 소임 등을 공유하고 직원 개개인의 전문성 강화를 위해 다양한 제도를 갖추겠다”며 “조직 내 갈등 요인을 사전에 진단 및 해결하고 신바람 나는 조직 문화를 조성하기 위해 제도적 뒷받침과 소그룹 미팅, 간담회 등으로 자주 소통하겠다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr