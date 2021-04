국민은행, KB골든라이프X 신규고객에 커피쿠폰·치킨 등 경품

가입하면 금융·헬스케어·라이프뉴스를 한번에! 한곳에서! 편리하게!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 30일까지 KB골든라이프X(엑스) 신규가입회원 대상으로 ‘경품 받아 봄 이벤트’를 실시한다고 5일 밝혔다.

KB골든라이프X는 활동적이고 진취적인 중ㆍ장년층을 위한 웹기반 온라인 서비스이며, 헬스케어ㆍ라이프정보ㆍ금융ㆍ참여 등 고객 맞춤형 콘텐츠를 제공한다.

이번 이벤트를 통해 KB골든라이프X 신규회원 가입자 중 가입 순서가 숫자 4로 끝나는 회원 400명에게 모바일 커피쿠폰을 제공한다. 또한 설문에 참여한 회원을 대상으로 추첨을 통해 100명에게 BBQ치킨세트를 제공한다.

골든라이프X의 회원 중 골든카드를 처음으로 만든 고객 대상으로 경품을 제공하는 ‘골든카드 어워드’ 이벤트도 오는 12일부터 진행될 예정이다. 골든카드는 골든라이프X의 참여항목에서 나만의 사진과 글귀로 만드는 메시지 카드이다.

KB국민은행 관계자는 “KB골든라이프X에 회원가입하는 고객 누구나 이벤트에 참여해 풍성한 경품도 받을 수 있는 좋은 기회”라며, “앞으로도 중장년층 고객을 위해 다양한 서비스와 콘텐츠 도입을 위해 노력하겠다”고 말했다.

