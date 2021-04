인천 연수구, 송도 커낼워크 '혜택+ 특화시범거리' 지정

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 연수구가 지역화폐인 '연수e음' 혜택+(플러스)정책 확산과 상권 특성화를 통한 골목상권 부활을 위해 송도 커낼워크를 혜택+ 특화시범거리로 지정했다.

구는 지난해 10월 혜택+ 특화시범거리 지정 공모를 통해 송도 커낼워크 상가 총연합회의 신청을 받은 뒤 연수e음 운영위원회 심의를 거쳐 혜택+ 특화시범거리로 지정했다

이에 따라 구는 커낼워크 내 벽면로고·가로등 사인물 설치 등의 혜택을 지원했으며 특화거리로 지정된 후에도 추가적인 혜택을 제공할 예정이다.

구는 올해 혜택+ 특화시범거리를 4곳까지 늘리고, 일정 조건을 갖춘 구역에 한해 혜택+ 특화거리로 지정해 추가 적립금 환급을 포함한 다양한 지원을 할 계획이다.

연수e음 혜택+는 가맹점이 자체적으로 결제액의 3~7%를 선 할인하면 인천시의 기본 적립금 10%에 연수구의 기존 2% 적립금과 5%의 코로나 특별 적립금을 더해 7%의 추가 적립금을 제공해주는 정책이다.

구는 지난해 4월부터 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인들을 위해 기존 연수e음 혜택+ 할인에 5%의 코로나 특별 적립금을 더해 인천에서 가장 높은 20~24%의 할인·적립금 환급 혜택을 제공하고 있다.

고남석 연수구청장은 "혜택+ 특화시범거리를 통해 커낼워크 상권이 활기를 되찾기를 기대한다"며 "앞으로도 혜택+ 특화시범거리를 확대해 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 자영업자에 도움이 되는 다양한 혜택을 지원하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr