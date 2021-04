민생경제연구소, 소비자시민모임, 참여연대 민생희망본부, 한국소비자연맹이 5일 서울 중구 SK텔레콤 본사 앞에서 '5G 상용화 2년, 불통 보상 및 서비스 개선 촉구' 기자회견을 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

