제주서 4일 수도권 입도객 2명 확진…누적 636명

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주에서 4일 하루 코로나19 확진자가 2명 발생했다.

5일 제주특별자치도에 따르면 전날 기준 2명이 확진 판정을 받아 제주 635~636번 확진자로 분류됐다.

전날에는 663명이 진단검사를 받았다.

제주에서는 지난 3일 2명에 이어 4일 2명이 추가되면서 주말에만 신규 확진자가 4명 나왔다.

이날 오전 11시 기준 지역 누적 확진자는 636명이다.

최근 일주일간 일평균 신규 확진자는 1.86명으로 나타났다.

제주 635번은 서울시 중랑구 확진자의 접촉자로 조사됐다.

그는 지난 2일 여행을 목적으로 가족 1명과 제주에 온 것으로 확인됐다.

제주 636번은 인천시 미추홀구 확진자의 접촉자이며, 2명의 가족과 함께 지난 3일 제주에 온 여행객이다.

제주636번은 입도 전인 지난달 31일 인천시에서 직장 내 확진자가 발생함에 따라 검사 대상자로 분류돼 검사를 받고 음성 판정을 받았다.

하지만 지난 4일 직장 동료의 추가 확진에 따라 같은날 오후 1시께 인천 소재 보건소로부터 재차 검사 대상자로 통보됐다.

그와 함께 입도했던 가족 2명도 접촉자로 분류됐으며, 이들에 대한 검사 결과는 조만간 나올 예정이다.

제주 지역 올해 신규 확진자 215명 중 타 지역 확진자와 접촉했거나, 수도권 등지를 방문해 확진된 이들은 39명이다.

특히 이달 나온 신규 확진자 9명 중 8명이 이런 사례에 해당한다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr