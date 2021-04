[아시아경제 라영철 기자] 춘천시가 탄소중립 실현을 위해 기후환경전문가와 손잡는다.

시는 "넷제로(NET ZERO) 2050 기후재단과 업무협약을 맺는다"며 5일 이같이 밝혔다.

넷제로 2050 기후재단은 한승수 전 국무총리와 장대식 이사장 중심으로 설립된 외교부 소관 비영리법인이다.

탄소 배출 감축을 위한 에너지와 환경 및 기후 관련 실천 프로그램을 추진하고 있다.

시는 해당 단체와 협약을 통해 춘천형 탄소저감 사업을 추진하며, 양 기관은 시민의 저탄소 녹색생활 저변을 확대해 나갈 계획이다.

협약식에는 이재수 춘천시장과 장대식 넷제로 2050 기후재단 이사장 등이 참석할 예정이다.

앞서 시는 지난 1일 지방자치단체 중에서 처음으로 탄소 중립을 선언, '2040 탄소중립 추진전략 기본 계획'을 발표한 바 있다.

