금융위, '코리아 핀테크 위크 2021' 투자 유치·보안 기술 홍보 기업 모집

[아시아경제 이광호 기자]금융위원회는 5월26일 개최하는 제3회 '코리아 핀테크 위크 2021' 동안 핀테크 기업들이 투자를 유치하고 보안 기술을 홍보할 수 있는 '핀 인베스트먼트(Fin-Investment) 100번의 만남'과 '금융소비자보호 쇼케이스' 등의 참여기업을 모집한다고 5일 밝혔다.

참여기업은 오프라인 경진대회 형식으로 진행되는 기업공개(IR) 및 투자자와의 1대 1 온라인 미팅에 참여할 수 있다. IR 대회 우승시 실제 투자 유치 등의 특전도 제공한다.

또 금융소비자의 권익보호, 거래안전, 금융포용 등에 기여할 수 있는 자사의 기술이나 보이스피싱 방지 기술 등의 홍보도 가능하다.

IR 및 투자자 미팅은 6일부터 이달 28일까지, 금융소비자보호 기술 쇼케이스 및 보이스피싱 체험관은 6일부터 오는 12일까지 접수받는다.

참여를 희망하는 기업은 핀테크포털 홈페이지에서 양식을 다운로드 후 이메일로 참여를 신청하면 된다.

금융위 관계자는 "IR 및 투자자 미팅은 핀테크혁신펀드 운용사가 투자유치 가능성 등을 평가해 참여기업을 선정하고, 금융소비자보호 기술 쇼케이스 및 보이스피싱 체험관의 경우 기술·서비스의 완성도·효과성·신뢰성·혁신성·구체성 등을 평가해 선정할 계획"이라고 말했다.

