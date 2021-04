모범납세자, 신용보증수수료율 0.2%p 할인…보증비율 최대 90%

[세종=아시아경제 김현정 기자] 국세청이 모범납세자에게 신용보증수수료율 0.2%p의 할인 및 보증비율 우대 혜택을 제공한다.

국세청은 5일 신용보증기금과 이 같은 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 업무협약에 따라 신보는 모범납세자에게 신용보증수수료율 할인과 보증비율 우대혜택을 제공하고, 국세청은 신보에 보험심사 등에 필요한 모범납세자 여부에 관한 정보를 제공하게 된다.

모범납세자가 신용보증기금의 신용보증을 이용할 경우 이날 이후부터 일반 기업 대상 0.5~3.0% 수준(대기업 3.5%)인 보증료율을 0.2%p 할인받을 수 있다. 단 하한선은 0.5%이다. 70~85% 수준인 보증비율(보증부대출에 대한 책임을 신용보증기금이 부담하는 비율)은 최대 90%까지 받을 수 있다.

국세청 관계자는 "이번 협약으로 보증료가 할인돼 신용보증 이용기업의 이자비용 부담이 줄어들고 금융기관 대출에 대해 신용보증기금이 책임지는 보증비율이 확대돼 최근 코로나19 등으로 감소된 기업의 자금유통을 원활히 하여 균형 있는 경제발전에 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

