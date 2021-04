생산성본부, 서울시와 소상공인 온라인 판로개척 지원

2021 서울시 소상공인 온라인 판로개척 지원사업 참가기업 모집

[아시아경제 김철현 기자] 한국생산성본부(KPC, 회장 안완기)는 서울시와 '2021년 서울시 소상공인 온라인 판로개척 지원사업' 참여기업을 모집한다고 5일 밝혔다. 참여기업의 비용 부담은 없으며 참가를 원하는 기업은 오는 9일까지 온라인 신청하면 된다.

서울시 소상공인 온라인 판로개척 지원사업은 서울시 소상공인의 온라인 시장 진입을 지원하기 위한 사업으로 한국생산성본부가 운영을 맡고 있다. 서울시는 지난해 9월부터 300여개의 소상공인 업체의 온라인 시장 진입을 지원, 총 185억원의 매출을 올린 바 있다. 올해는 지원 대상을 1200개 업체로 대폭 늘려 운영할 예정이다.

한국생산성본부와 서울시는 선정된 업체를 대상으로 국내 대형 온라인 쇼핑몰 6곳 내 소상공인 전용관 '쏠쏠마켓' 입점을 지원한다. 쇼핑몰 당 200개의 소상공인을 입점시키고 판매 수수료는 일반 업체보다 낮게, 체계적인 할인쿠폰 발행과 홍보를 지원할 계획이다.

또한 온라인 쇼핑몰을 체계적으로 운영 할 수 있도록 지원 대상 선정을 거쳐 기업별 상품기획자(MD) 상담, 1대 1 진단 컨설팅과 수요자별 차별화된 프로그램도 제공한다. 온라인 쇼핑몰 신규 입점자와 기존 쇼핑몰 운영 경험자로 나눠 맞춤형 교육도 진행된다. 신규입점 소상공인은 온라인 채널 입점 프로세스, 가격설정 등 다양한 실무 교육을 받을 수 있다. 유경험 소상공인은 라이브 커머스 활용, 검색광고 활용 등을 배울 수 있다.

이외에도 상·하반기 각 1회씩 '온라인 특별 기획전'을 개최해 판매촉진에 힘을 더한다. 기획전 기간 동안 소비자에게는 대량의 할인 쿠폰을 지급해 매출발생에 직접적으로 영향을 줄 수 있도록 하고 다양한 마케팅과 상품 안내 등도 진행할 예정이다.

