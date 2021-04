[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 새롭게 선보인 광고캠페인이 하루 만에 유튜브 100만뷰를 돌파했다고 5일 밝혔다.

이번 광고는 익숙한 디스코 곡에 배우 신민아의 신선한 디스코퀸 이미지까지 더해져 빠른 파급력을 보이고 있다는 설명이다. 또 퍼마일자동차보험의 특징인 '매월 탄 만큼만 후불로'를 후크송 형태로 풀어냈다.

캐롯손보는 최근 스튜디오 룰루랄라에서 운영하는 주크박스 채널을 통해 가수 민경훈과 퍼마일자동차보험 소개 영상을 제작하는 등 다양한 연령과 계층의 눈높이에 맞춘 콘텐츠를 제공하고 있다.

캐롯손보 관계자는 "디지털손해보험사인 만큼 온라인 채널의 파급력을 고려하여 다양한 채널을 통해 퍼마일자동차보험을 알리는데 집중하고 있다"고 말했다.

