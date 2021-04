홈플러스, 봄맞이 ‘리빙 블라썸’ 기획전…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 21일까지 전국 매장에서 홈리빙·인테리어를 테마로 ‘리빙 블라썸’ 기획전을 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 행사에서는 최대 50% 할인 혜택을 제공하고, 5·10만원 이상 구매하면 5000원·1만원 상품권도 증정한다.

대표 상품으로는 꽃처럼 화사한 색상으로 주방을 환하게 만들 체리 블라썸을 주제로 네오플램 블라썸 IH 엑스트리마코팅 궁중팬·프라이팬, 핑크 블라썸 IH 세라믹양수냄비, 썬터치 핑크블라썸 가스레인지 등이 있다.

침구류도 할인 판매한다. 행사카드 결제 시 홈플러스 시그니처 이불과 The Home 이불은 40% 할인되고, 홈플러스 시그니처 및 The Home 패드는 30% 할인해준다. 숙면을 위한 베개솜 4종도 40% 할인 판매한다.

홈플러스 관계자는 “날씨가 따듯해지고 봄기운이 완연한 가운데 대청소와 인테리어로 집 안에 봄 분위기를 연출하는 고객들의 부담을 낮추기 위해 관련 기획전을 마련했다”며 “앞으로도 일상의 소소한 즐거움을 제공할 수 있는 기획전을 다양하게 선보이겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr