시몬스 침대, 시몬스 맨션 노원점 개장

역세권이자 대규모 아파트 단지 밀집된 공릉동에 위치해 고객 접근 용이

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스가 노원구 공릉동에 '시몬스 맨션 노원점'이 문을 열었다.

시몬스 맨션은 시몬스 침대 본사가 임대료, 관리비, 인테리어 비용, 진열 제품 등 매장 운영에 필요한 제반 사항을 100% 지원하는 매장이다. 대리점주에게는 비용에 대한 부담 없이 매장 운영과 제품 판매에 집중할 수 있는 환경을 조성해 주고, 소비자에게는 일관성 있는 양질의 서비스를 제공하는 시몬스 침대의 선도적인 프로그램이다.

시몬스 맨션 노원점은 유동인구가 풍부한 공릉역 역세권 입지다. 대형 아파트 단지와 오피스텔이 밀집된 주거 중심지이자 LG베스트샵 노원본점, 삼성디지털프라자 공릉점, 롯데하이마트 공릉점 등 대형 가전 매장이 모인 핵심 상권에 들어서 1인 가구부터 가족단위 고객까지 다양한 고객들의 유입이 예상된다. 특히 신혼부부 및 청년층의 거주 비중이 늘고 있는 중랑구, 동대문구 지역의 수요까지 폭넓게 아우를 전망이다.

시몬스 맨션 노원점에서는 지상 2층의 탁 트인 공간에서 시몬스 침대의 대표 매트리스 컬렉션인 '뷰티레스트(Beautyrest)'를 중심으로, 감각적인 디자인의 침대 프레임 등 다양한 제품을 만나볼 수 있다. 총 18조에 달하는 매트리스와 프레임은 고객에게 브랜드 경험과 체험의 기회를 선사한다. 라이프스타일 컬렉션 ‘케노샤’의 퍼니처 및 베딩 등 시몬스 제품으로만 이뤄진 침실 스타일링 ‘시몬스 룩’도 경험할 수 있다.

시몬스 맨션 노원점은 오픈을 기념해 구매 고객 대상 사은품 증정 행사를 진행한다. 사은품은 구매 금액 별로 상이하며, 상품 소진 시 조기 종료될 수 있다.

또 결혼을 준비하는 예비부부들이 다채로운 혜택을 누릴 수 있는 '웨딩 프로모션'도 진행 중이다. 예비부부에게 제격인 프리미엄 매트리스를 최대 18% 할인된 가격에 선보인다.

